Президент РФ Владимир Путин собирается пойти на выборы как самовыдвиженец, как и в прошлый раз.

Об этом пишет российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Кремле.

По данным издания, сейчас у Путина занимаются формированием инициативной группы, которая выдвинет его на очередной президентский срок.

Выборы президента в РФ должны пройти 17 марта 2024 года.

Ранее российские СМИ анонсировали на 14 декабря большую пресс-конференцию Путина. Ее совместят с другим форматом - "прямой линией". Официально в Кремле пока этого не подтверждали. Если пресс-конференция президента РФ состоится, то она станет первым подобным мероприятием с участием Путина после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, недавно глава Кремля выступил с многочасовой речью на пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Несмотря на демонстрацию миролюбия, речь президента РФ пестрела традиционными тезисами о "мировой революции" против "гегемонии Запада" и "диктата золотого миллиарда", о многополярном мире и о борьбе с нынешним "несправедливым мироустройством", частью которой Путин объявил войну в Украине.