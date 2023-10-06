Вчера президент РФ Владимир Путин выступил с многочасовой речью на пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

С одной стороны, она пестрела традиционными тезисами о "мировой революции" против "гегемонии Запада" и "диктата золотого миллиарда", о многополярном мире и о борьбе с нынешним "несправедливым мироустройством", частью которой Путин объявил войну в Украине. С другой, обратил на себя внимание необычно благостный тон Путина, который изо всех сил пытался демонстрировать свое "миролюбие".



Можно привести несколько примеров заявлений в таком тоне:

Два последних заявления, безусловно, прозвучали предельно странно из уст человека, который отдал приказ о вторжении в Украину и год назад объявил об аннексии части украинской территории.

Поэтому возникает вопрос: к чему Путин говорил все это?

На него могут быть три ответа.



Первый: согласно распространенному на Западе и в Украине мнению (хотя его не все разделяют), Россия в качестве приоритетного для себя рассматривает "корейский сценарий" – то есть бессрочное перемирие по нынешней линии фронта.

Главный аргумент против этого, который звучит в Киеве и на Западе: Путин будет использовать перемирие как передышку для подготовки нового вторжения. И сейчас глава Кремля как будто пытается всех убедить, что после окончания войны в Украине новых войн он развязывать не намерен.



Второй: заявления Путина предназначены для внутреннего потребления перед выборами президента. Как показывают опросы, настроения большинства россиян отнюдь не воинственные. Поэтому Путин и хочет показать избирателям, что на эскалацию он идти не намерен, ядерной бомбой бросаться не будет и вообще за мир во всем мире. При этом не исключено, что после выборов у Путина концепция может резко поменяться.

Третий: заявления Путина в принципе ни о чем особом не говорят и ничего принципиально не значат. Это просто его традиционная риторика, предназначенная, в первую очередь, для стран "глобального юга", чтобы выставить себя миротворцем, который ратует за скорейшее прекращение войны, но Украина и Запад якобы ему препятствуют, упорствуя в своем нежелании мира.