Президент РФ Владимир Путин дал понять, что погибшее в авиакатастрофе командование ЧВК "Вагнер" взорвало само себя.

Об этом российский президент заявил во время пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это результат экспертизы Следственного комитета", - сказал Путин.

По его словам, "к сожалению", экспертиза на алкоголь и наркотики не проводилась, и ее нужно провести.

"К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании (во время обысков у Евгения Пригожина и у структур "Вагнера" - Ред.) в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и пять кило кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена", - сказал Путин.

Также российский президент заявил, что "несколько тысяч" наёмников "Вагнера" подписали контракты с Министерством обороны РФ.

Он добавил, что у властей РФ нет единого мнения, нужны ли России частные военные компании.

"Нам нужны люди, которые хотят воевать и отстаивать интересы Родины", - заявил Путин.

Президент РФ отметил, что опыт "Вагнера" как ЧВК был "корявым", потому что не был основан на законе.

Ранее сообщалось, что у следствия в РФ появилась новая версия крушения самолета куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина - неосторожное обращение с боеприпасами на борту во время полета.

В то же время разведка США считает, что Пригожин погиб в результате взрыва бомбы на борту самолета.

Мы подробно писали, как глава "Вагнера" шел к своей гибели и что она значит для Украины и России.