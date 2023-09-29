Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем министра обороны Юнус-Бек Евкуровым и бывшим начальником штаба ЧВК "Вагнер" полковником в отставке Андреем Трошевым.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече Путин первым делом обратился к Трошеву, упомянув, что "на последней нашей встрече мы обсуждали, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи", прежде всего на территории Украины. Глава Кремля обсудил с ним социальные гарантии для тех, кто участвует в войне.

"У нас создан фонд "Защитники Отечества", и я много раз говорил и хочу ещё раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество", - сказал президент РФ.

Трошев в ЧВК "Вагнер" имел позывной "Седой". Под его непосредственным руководством Путин предлагал дальше служить бойцам ЧВК.

Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Трошев уже работает в Минобороны.

Ранее западные СМИ писали, что после гибели Евгения Пригожина Путин стремится взять под контроль обширные операции наемников ЧВК "Вагнер" в Африке и на Ближнем Востоке.

Напомним, Пригожин погиб в авиакатастрофе в конце августа.