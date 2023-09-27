В последнее время поступает все больше сообщений от украинских военных о возвращении "вагнеровцев" под Бахмут.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в комментарии "Украинской правде".

"Бывшие военнослужащие ЧВК "Вагнер" сейчас действительно присутствуют на территории восточной группировки войск. Они участвуют в боевых действиях. В частности, они поступают с территории Беларуси, где были их лагеря. Сейчас их расформировывают. Эти военнослужащие поступают в различные подразделения - часть из них отправляется в Африку, некоторые переподписывают контракты с Минобороны ВС РФ и участвуют [в войне] на различных должностях, в частности, на инструкторских", - рассказал Евлаш.

По его оценке, сейчас наемники не несут такой угрозы, как год назад.

Ранее о появлении "вагнеровцев" под Бахмутом сообщил CNN военный с позывным Грув.

А командующий группой "Таврия" Александр Тарнавский, отвечающий за Запорожское направление, говорил, что "вагнеровцы" "всплывают" по ряду направлений, а "их шевроны появляются то тут, то там постоянно".

Между тем по данным Госпогранслужбы на территории Беларуси осталось менее 1000 наемников ЧВК "Вагнера".