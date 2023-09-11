Структуры Росгвардии не позже августа начали принимать на работу бывших наемников ЧВК "Вагнер" из числа экс-заключенных, получивших помилование.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Важные истории".

По его информации, сообщения о возможном наборе в Росгвардию появились в закрытых чатах родственников наёмников ЧВК в конце лета.

Несколько родственниц бывших заключенных, с которыми связались "Важные истории", рассказали, что после наемничества в "Вагнере" мужчин пригласили служить в Росгвардию, однако проверку удалось пройти не всем - играет роль, по какой статье человек был осуждён.

При этом они отмечают, что берут "не на руководящие должности и даже не в средний офицерский состав".

Одна из них уточнила, что у ее родственника был опыт службы в армии до заключения. Другая в беседе с "Важными историями" сообщила, что ее близкому удалось попасть в Росгвардию только потому, что "статья была не тяжкая".

По ее словам, бывший "вагнеровец" прошел стандартную проверку службы безопасности, предоставив документы, которые в ЧВК выдали по окончании контракта, и документ о помиловании.

Также в Росгвардии запросили справку о наличии судимости и отправили запрос в ИК, где экс-зэк отбывал наказание, затем информацию передали на проверку в ФСБ. Проверка, по ее словам, заняла неделю.

Корреспонденту "Важных историй" удалось подтвердить слова родственниц наемников, позвонив в отделы кадров нескольких подразделений Росгвардии под видом бывшего наемника ЧВК "Вагнер" со снятой судимостью.



Во 2-м батальоне московской Росгвардии ему подтвердили, что у наемников из числа заключенных есть шанс попасть на службу, но все зависит от характера совершенного преступления.

В Росгвардии Ростова-на-Дону ему предложили подписать контракт в качестве военнослужащего войск Росгвардии и отправиться охранять стратегические объекты в зону боевых действий.

Напомним, в конце августа сообщалось, что Минобороны РФ активно пытается взять остатки ЧВК "Вагнер" под свой контроль.

А сегодня появилась информация, что в случае отказа от контракта с Минобороны РФ "вагнеровцы" станут частью белорусской ЧВК под эгидой Лукашенко.