Президент России Владимир Путин стремится взять под контроль обширные операции наемников ЧВК "Вагнер" в Африке и на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Минобороны России и самой ЧВК.

По словам собеседников агентства, говоривших на условиях анонимности, через неделю после смерти Евгения Пригожина руководство операциями "Вагнера" в Центральноафриканской Республике готовится взять на себя аффилированный с Минобороны России подрядчик. Как отмечает Bloomberg, переход зарубежной сети наемников под контроль военного ведомства положит конец схеме, при которой российские власти формально снимали с себя ответственность за деятельность ЧВК.

В среду в каналах, связанных с наемниками, появилось аудиосообщение, в котором представитель ЧВК рекомендовал бойцам среди прочего "искать другие варианты заработка".

Подлинность записи изданию "Важные истории", признанному в России иноагентом и нежелательной организацией, подтвердил представитель ЧВК.

"Мы вынуждены сейчас искать варианты работы в Африке и на Ближнем Востоке. Там ситуация тоже непростая. У нас есть жесткая конкуренция в лице Минобороны и Росгвардии, которые тоже пытаются войти туда с аналогичной деятельностью, которую вели мы", – говорилось в сообщении.

Ранее, еще до гибели Пригожина, The Wall Street Journal писала о том же: что Путин перехватывает контроль над ЧВК "Вагнер" в Африке и на Ближнем Востоке.

А после авиакатастрофы сообщалось, что Минобороны РФ активно пытается взять остатки ЧВК "Вагнер" под свой контроль.