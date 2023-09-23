Бывший наемник "Вагнера" Андрей Медведев, который в начале года выступил с разоблачениями ЧВК, был задержан на норвежско-российской границе.

Медведев был командиром "вагнеровца" Евгения Нужина, которого забили кувалдой после возвращения из украинского плена.

Известно, что бывший наемник попросил убежища в Норвегии.

По данным The Barents Observer, ночью в пятницу Андрей Медведев попытался пересечь реку на норвежско-российской границе, но был пойман полицией Норвегии.

Мужчину задержали в деревне Гренсе Якобсельв, когда он в темноте пытался пересечь границу и попасть на Кольский полуостров. Ему будет предъявлено обвинение в нарушении пограничных правил.

Украинские Telegram-каналы предполагают, что он боялся экстрадиции в Украину.

В то же время российский правозащитник Владимир Осечкин пишет о других возможных причинах попытки побега Медведева. По его словам, бывший "вагнеровец" столкнулся в Норвегии "с жестокостью, несправедливостью, хейтом со стороны украинцев в Норвегии, ему угрожали". А недавно Медведева, по словам Осечкина, избили и ограбили на вокзале Осло.

"У Андрея были проблемы с психикой и посттравматический синдром, он был морально истощён", - написал Осечкин.

Напомним, что ранее Медведев уже заявлял о намерении вернуться в Россию.

Также мы писали, что весной экс-командир ЧВК "Вагнер" получил две недели тюрьмы за драку с полицией в Осло.