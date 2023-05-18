Бывший командир одного из подразделений ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, который попросил убежища в Норвегии после пересечения российско-норвежской границы в январе, заявил о желании вернуться в Россию. Хотя он и считает, что возвращение может представлять опасность для его жизни.

Об этом сообщает Reuters.

26-летний Медведев сказал о решении вернуться на родину в видеообращении. По его словам, он чувствовал себя "каким-то мальчиком в большой игре", частью которой больше не хочет быть.

"Недавно я решил, что готов вернуться в Российскую Федерацию. Я обратился в посольство России в Осло за помощью, чтобы облегчить мое возвращение", — сообщил Медведев, добавив, что принял решение самостоятельно, без давления.

В видео он также сказал, что завтра передаст документы, которые, по его мнению, помогут облегчить его возвращение.

"Я надеялся, что смогу найти здесь мир и покой, что смогу оставить всю политику, войну, армию позади, но как-то не справился", - признался Медведев.

"Посмотрим, что будет в России. Если меня убьют, хорошо. Если не убьют, большое спасибо. Если выживу, тем более спасибо", - добавил он.

Напомним, в январе экс-"вагнеровец" сбежал из России через ее арктическую границу с Норвегией. Он перелез ограду с колючей проволокой и уклонился от пограничного патруля с собаками, услышав выстрелы российских военных, когда бежал через лес и по замерзшей реке.

Вскоре после побега он говорил, что ищет убежища в Норвегии, потому что опасается за свою жизнь после того, как стал свидетелем убийства и жестокого обращения с российскими военнопленными. Он принялся изучать норвежский язык и надеялся получить убежище.

В апреле у Медведева возникли в Осло проблемы с законом: он был осужден за участие в драке в баре и ношение пневматического оружия.