Появилось видео крушения в Мали в городе Гао военно-транспортного самолета Ил-76, который принадлежал ЧВК "Вагнер".

Напомним, инцидент произошел 23 сентября в районе вооружённого конфликта между армией Мали и повстанцами. Предварительной причиной катастрофы называется неисправность бака воздушного судна.

Кто был на борту и есть ли погибшие, достоверно неизвестно. Однако военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко написал в своем телеграм-канале, что в результате крушения погибли 140 человек, среди которых были малийские военные и наёмники ЧВК "Вагнер".

Ранее стало известно, что после гибели куратора группировки наемников Евгения Пригожина Владимир Путин перехватывает контроль над ЧВК "Вагнер" в Африке и на Ближнем Востоке. По словам собеседников Bloomberg, уже через неделю после смерти Пригожина руководство над его подразделениями, оставшимися в Центрально-Африканской Республике, готовился взять на себя аффилированный с Минобороны РФ подрядчик.

А сегодня западные СМИ сообщили, что "вагнеровцы" вернулись в район Бахмута.