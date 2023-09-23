В аэропорту Мали в городе Гао разбился военно-транспортный самолёт Ил-76, который мог принадлежать ЧВК "Вагнер".

О крушении сообщило малийское издание Malijet.

"Белый самолёт не смог совершить посадку и упал недалеко от аэропорта. Вскоре он загорелся", - приводит издание слова одного из очевидцев.

По данным официальной прессы, причиной падения стали технические неисправности самолёта. На место крушения были отправлены пожарные. Другие подробности не приводятся.

Вместе с этим местные СМИ, также со ссылкой на слова очевидцев, пишут, что упавший самолёт принадлежал ЧВК "Вагнер".

Связанные с "вагнеровцами" Telegram-каналы опровергают эту информацию, уточняя, что на борту не было наемников или пилотов ЧВК "Вагнер", а упавший Ил-76 "использовался местными силами для перевозки грузов различного назначения".

Инцидент в Африке произошёл в районе вооружённого конфликта между армией Мали и повстанцами.

Отметим, что сегодня исполнился ровно месяц с момента авиакатастрофы в Тверской области, в которой погиб куратор российских наёмников Евгений Пригожин.

Ранее стало известно, что после гибели Пригожина Путин перехватывает контроль над ЧВК "Вагнер" в Африке и на Ближнем Востоке. По словам собеседников Bloomberg, уже через неделю после смерти Евгения Пригожина руководство над его подразделениями, оставшимися в Центрально-Африканской Республике, готовился взять на себя аффилированный с Минобороны РФ подрядчик.

Мы также сообщали, что Москва не собирается привлекать Бразилию к расследованию крушения самолета Пригожина, вопреки рекомендациям.