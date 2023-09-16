Самолёт пилотажной группы Frecce Tricolore разбился под итальянским Турином во время тренировочного полёта перед воскресным авиашоу.

Об этом пишет издание ABC News.

Как уточняется, самолёт потерпел крушение при неудачной посадке. Во время крушения он упал за пределами взлётно-посадочной полосы, горящие обломки задели автомобиль, в котором находилась семья из четырёх человек. Пятилетняя девочка погибла на месте от ожогов, её девятилетний брат получил ранения. Вместе с родителями его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сам пилот успел катапультироваться на сверхнизкой высоте. Отмечается, что его также доставили в больницу.

После катастрофы организаторы авиашоу, посвященного столетию Frecce Tricolore, отменили мероприятие.

Ранее в американском Детройте во время авиашоу рухнул советский истребитель МиГ-23. Пилот и пассажир на заднем сиденье выжили, они успели катапультироваться. Сам самолет врезался в автомобильную стоянку у апартаментов "Уэйверли на озере" в Бельвилле. Никто ни в жилом комплексе, ни на авиашоу не пострадал.

Также появилось видео, как в Финляндии во время авиашоу разбился самолёт, пилот погиб.