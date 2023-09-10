Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не смог вылететь из Индии после участия в саммите стран G20 ("Большой двадцатки") из-за технической неисправности самолета.

Об этом сообщает CTV News.

"После нашего отъезда в аэропорт канадские вооруженные силы сообщили нам, что у борта CFC001 возникли технические проблемы. Эти проблемы невозможно решить в одночасье, наша делегация останется в Индии до тех пор, пока не будут приняты альтернативные меры", - цитирует ресурс заявление канцелярии Трюдо.

Отмечается, что неизвестно, когда Джастин Трюдо, правительственная делегация и канадские журналисты смогут покинуть индийскую территорию.

Издание сообщает, что это уже не первый инцидент с рейсами канадского политика. Так, в октябре 2016 года самолет вернулся в Оттаву через 30 минут после взлета вместе с премьер-министром, который направлялся в Бельгию для подписания соглашения о свободной торговле между Канадой и Европой. А в октябре 2019 года VIP-самолет врезался в стену во время буксировки в ангар 8 Wing Trenton в Онтарио, получив "значительные структурные повреждения носовой части и правого капота двигателя". В результате в том году самолет выбыл из эксплуатации на несколько месяцев.

Между тем президент США Джо Байден досрочно завершил участие в саммите G20. Сегодня утром отбыл во Вьетнам и пропустил третью сессию саммита под названием "One Future" (Одно будущее).

Ранее мы писали, что в середине августа министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не смогла долететь до Австралии из-за технических неполадок с самолетом.

А два года назад самолет вице-президента США вернулся на авиабазу после поломки шасси в первый же зарубежный визит.