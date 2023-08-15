Два часа кружили над Абу-Даби. Глава МИД Германии не смогла долететь до Австралии из-за неполадок с самолетом
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не смогла долететь до Австралии из-за технических неподалок с самолетом.
Об этом пишет DW.
У судна не убирался один из закрылков, а с выпущенными закрылками правительственный Airbus А340 не смог бы набрать достаточную высоту и скорость, чтобы долететь до Канберры.
Поэтому после дозаправки в Абу-Даби туда же ее самолет и вернулся. Но для этого еще пришлось два часа кружить над столицей ОАЭ, сбрасывая над морем и пустыней 80 лишних тонн керосина.
Таким образом визит Бербок в Австралию, Новую Зеландию и на Фиджи пока откладывается. Министр готова лететь в Австралию на рейсовом самолете, если правительственный борт не починят в ближайшее время.
Ранее мы писали о том, что Бербок призвала ООН объединить усилия для возвращения украинских детей, похищенных РФ.
А также она заявляла, что каждый день ведет переговоры о мире в Украине.
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