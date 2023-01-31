В ходе выступления перед ПАСЕ глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что "мы ведем войну против России, а не друг против друга". Лидер партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что подобные высказывания РФ может обернуть в свою пользу, а само заявление посчитал "недопустимым".

Об этом пишет немецкий Focus.

"Анналена Бербок оказала кремлевской пропаганде большую услугу своим спорным заявлением о России", - заявил Фридрих Мерц.

По его словам, "федеральный министр иностранных дел небрежно использует нарратив, который противники нашей помощи Украине с радостью принимают".

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

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