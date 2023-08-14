Через Украину впервые с начала войны пролетел пассажирский самолет.

Об этом сообщает издание NRK.

Турецкая авиакомпания BBN Airlines уже подтвердила, что 25 июля ее чартерный самолет Airbus A320-200 рейсом Осло-Анталья отклонился от первоначального маршрута из-за надвигавшейся бури и оказался в закрытом небе над Украиной.

Из Венгрии самолет на значительное время залетел в юго-западные области Украины, а затем ушел в Румынию.

"Мы понимаем озабоченность, которую вызывает инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры для предотвращения подобных инцидентов", - сообщили в компании BBN Airlines.

На борту самолета могло быть до 180 пассажиров.

Как писала "Страна", в августе в небе Румынии вдоль черноморского побережья активно летают американский самолет РЭБ и британский самолет-заправщик.

А в мае в небе над Украиной пролетели спутники Илона Маска.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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