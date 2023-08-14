На авиашоу в американском штате Мичиган во время исполнения маневров потерпел крушение истребитель советского производства МиГ-23.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Детройта.

Пилот и пассажир на заднем сиденье выжили, они успели катапультироваться. Сам самолет врезался в автомобильную стоянку у апартаментов "Уэйверли на озере" в Бельвилле. Никто ни в жилом комплексе, ни на авиашоу не пострадал. Причину происшествия не называют.

Несмотря на то, что пассажир и пилот не пострадали, было принято решение об их госпитализации в качестве меры предосторожности.

Авиашоу после инцидента отменили. Расследовать падение будет Федеральная авиационная администрация.

МиГ-23 — это советский многоцелевой истребитель с изменяемой конфигурацией крыла. Первый полет машины этого типа состоялся в июне 1967 году. В некоторых африканских странах, а также в КНДР и Казахстане МиГ-23 до сих пор находятся в эксплуатации.

Ранее в Финляндии во время авиашоу разбился самолет, пилот погиб.

Также мы писали, как в ноябре прошлого года в США на авиашоу столкнулись два ретро-самолета, у пилотов не было шансов выжить.

Напомним, 12 августа в Калининградской области при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-30, весь экипаж погиб.