В Калининградской области при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-30, весь экипаж погиб.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Самолет выполнял учебно-тренировочный полет в безлюдной местности без боекомплекта.

По предварительным данным, "причиной стала техническая неисправность".

Су-30 — многоцелевой истребитель поколения "4+".

Ранее мы писали, как в РФ на Алтае рухнул вертолет Ми-8, погибли шесть человек, семеро пострадали. По словам очевидцев, при заходе на посадку около села Тюнгур судно зацепилось за провода и рухнуло. Предварительно, в вертолете находились туристы.

В России в последнее время часто происходят авиакатастрофы с военными и гражданскими бортами. Напомним, в начале июля на Камчатке рухнул российский истребитель МиГ-31 во время выполнения планового учебного полета над Авачинским заливом.

Как мы писали, над Крымом разбился российский вертолет Ми-28, оба пилота погибли.

Также СМИ публиковали видео момента падения еще одного российского вертолета под Брянском, в той катастрофе никто не выжил. Из всех версий падений российских вертолетов в Брянской области в Telegram-каналах РФ наиболее распространилась версия об ударах украинской системы ПВО, которую расположили близ границы с Россией.