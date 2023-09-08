В Брюсселе экоактивистки бросили кремовый торт в главу ирландской авиакомпании Ryanair Майкла О'Лири в знак протеста против глобального потепления.

Кадры инцидента публикует британское издание The Guardian.

О'Лири перед своей пресс-конференцией в Брюсселе вышел на одиночный пикет против забастовок авиадиспетчеров в ЕС, которые пройдут 14 и 15 сентября (уже в четвертый раз за два месяца) и на которых брюссельские пилоты лоукостера Ryanair будут требовать повышения зарплат и улучшения условий труда.

К нему подбежали две экоактивистки и измазали его тортом.

"Добро пожаловать в Бельгию! Остановите загрязнение чертовыми самолетами", - прокричали при этом они.

С помощью подобной акции они попыталась привлечь внимание мировой общественности к проблеме загрязнения атмосферы авиацией.

Глава компании не растерялся и отреагировал на происшествие с юмором. Он признался, что подобные торты были его любимыми лакомствами.

"Я люблю торты с кремом. Они мои любимые. Это очень вкусно", — заявил О'Лири, разговаривая с журналистами с крошками во рту и размазанным по всему лицу кремом.

Ранее мы писали, что похожий случай произошел в мае на собрании акционеров Volkswagen в Берлине. Тогда в генерального директора Оливера Блюма полетел торт. Акцию устроили экоактивисты.

Также мы сообщали, что шведские экоактивистки измазали краской картину Клода Моне "Сад художника в Живерни", которая находится в Национальном музее Стокгольма.