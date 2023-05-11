На собрании акционеров Volkswagen в Берлине в генерального директора Оливера Блюма полетел торт. Акцию устроили экоактивисты.

Об этом пишет "Немецкая волна".

По данным издания, одна из активисток также обнажила спину, на которой была надпись "грязные деньги".

"Торт также был брошен в сторону члена правления Вольфганга Порше во время выступления председателя Ганса Дитера Петча", - пишет издание.

Активисты сорвали заседание в зале в знак протеста против завода VW в китайской провинции Синьцзян, где согласно ряду расследований западной прессы, происходят репрессии против коренного народа - уйгуров. Хотя в самом автоконцерне отрицают факты притеснений коренного населения в китайской провинции.

Сотрудники службы безопасности вывели протестующих из помещения.

Видео публикует Reuters.

Это не первая "тортовая атака" эко-активистов. В октябре экоактивисты ударили тортом по лицу восковой фигуры британского короля Карла III.

В мае прошлого года посетитель Лувра измазал тортом защитное стекло перед картиной Леонардо да Винчи "Мона Лиза" и призвал окружающих задуматься о будущем нашей планеты.