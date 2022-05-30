Посетитель Лувра измазал тортом защитное стекло перед картиной Леонардо да Винчи "Мона Лиза" и призвал окружающих задуматься о будущем нашей планеты.

Об этом пишет La Marca.

По данным издания, молодой человек проник в музей под видом пожилой дамы, в инвалидной коляске и в парике.

Перед "Джокондой" он неожиданно вскочил из кресла, попытался разбить пуленепробиваемое стекло, измазал его тортом с кремом и разбросал розовые лепестки.

Он выкрикивал призывы задуматься о будущем планеты, которой грозит уничтожение, и кричал, что художники должны думать о Земле, добавили в газете.

Хулигана задержала охрана, картина и стекло не пострадали.

Ранее сообщалось, что неизвестный злоумышленник повредил картину ученицы Малевича Анны Лепорской под названием "Три фигуры". Вандал дорисовал шариковой ручкой глаза на абстрактных лицах двух фигур на картине. Чернила проникли в слой краски, так как титановые белила не были покрыты лаком.

Также мы писали, как ранее в Париже мужчина порезал картину в Национальном музее Жоржа Помпиду. Злоумышленника удалось сразу задержать благодаря системе видеонаблюдения в музее. Мотивов своего поступка мужчина не назвал.