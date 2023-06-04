Завсегдатаю рейтингов самых сексуальных актрис планеты Натали Портман изменяет муж. Танцовщик и хореограф Бенжамен Мильпье не особо таясь встречается с экоактивисткой Камиллой Этьен.

Об этом пишут западные таблоиды.

В браке 41-летняя Портман (9 июня ей исполнится 42) и 45-летний Мильпье состоят 11 лет. Об измене мужа с 25-летней Этьен актриса узнала еще в марте.

Молодая любовница мужа Портман

По данным прессы, даже после разоблачения любовники как ни в чем не бывало продолжили видеться: 2 июня французское издание Voici опубликовало фотографии, на которых Мильпье и Этьен 24 мая заходят по отдельности в его офис и выходят с разницей в десять минут почти два часа спустя. При этом через несколько дней Бенжамен целовался с женой во время ужина во французском ресторане, пара также посетила концерт Бейонсе в Париже.

Мильпье и Этьен по очереди заходят в офис

Источник, близкий к семье Портман, сообщил журналистам, что пара изо всех сил старается сохранить брак.

"Они не расстались и пытаются наладить отношения. Бен делает все возможное, чтобы Натали простила его. Он любит ее и их семью", - сказал инсайдер.

По его словам, актриса тоже хочет полюбовно решить все проблемы ради детей: 12-летнего Алефа и 6-летней Амалии.

Портман и Мильпье познакомились в 2009 году на съемках фильма "Черный лебедь", для которого он ставил хореографию. В 2012-м пара сыграла свадьбу. До последнего времени этот брак считался одним из самых крепких и образцовых в Голливуде.

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