Бывшего футболиста "Барселоны" Жерара Пике подозревают в очередной неверности. Недавно спортсмен после 11 лет отношений расстался с певицей Шакирой, с которой они растили двоих детей, после того, как стало известно о его многочисленных изменах.

В настоящий момент избранницей бывшего футболиста является модель Карла Чиа. Однако издание El Tiempo сообщает, что Пике стал изменять и ей.

По данным источников издания, в конце прошлого года Пике был замечен в компании юриста из Барселоны Джулии Пуч. Они находились в отношениях около двух лет, говорится в публикации.

Окружение девушки отказалось комментировать эту информацию. Сам экс-игрок "Барселоны" также никак не отреагировал на сообщения о романе с Джулией Пуч. Однако сообщается, что истории Шакиры, Пике, Пуч и Марти могут быть связаны.

Ранее мы писали, что популярная колумбийская певица Шакира записала новую песню, в которой жестко раскритиковала отца своих детей и бывшего футболиста "Барселоны" Жерара Пике за отношения с другой девушкой.

Шакира рассталась с Жераром Пике еще в июне прошлого года.

Напомним, Жерар Пике объявил о завершении карьеры в "Барселоне" в августе 2018 года.