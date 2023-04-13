Украинская певица Камалия расстается с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром после 20 лет брака.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Мы знаем, что не этого ждал от нас украинский народ. Это не то будущее, которое мы себе представляли. С тяжелым сердцем мы продвигаемся вперед порознь. Мы настоящие люди, с реальной жизнью, с настоящими семьями, друзьями и коллегами" , - написала Камалия.

Также певица сообщила, что весь последний год они пытались спасти свой брак, однако им это не удалось.

"Мы усердно работали над нашими проблемами в течение последнего года, и пришли к выводу, что хотя мы очень любим друг друга, мы останемся разделенными и больше не будем партнерами в браке, при этом мы остаемся партнерами в воспитании детей и стремимся вместе воспитывать и стать друзьями и преданными родителями наших любимых дочерей Арабеллы и Мирабеллы", - поделилась Камалия.

Ранее мы писали, что Билл Гейтс развелся с женой после 27 лет брака и теперь встречается с вдовой гендиректора Oracle.

Также "Страна" сообщала, что 91-летний миллиардер Руперт Мердок разводится с четвертой женой.