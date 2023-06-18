Шведские экоактивистки измазали краской картину Клода Моне "Сад художника в Живерни", которая находится в Национальном музее Стокгольма.

Видео "акции" распространилось в Telegram-каналах.

Как рассказали в пресс-службе музея, сначала экоактивистки оставили на картине, которая находилась под защитным стеклом, отпечатки ладоней с помощью краски, а затем размазали ее и приклеили себя к раме. После инцидента реставраторы осмотрели картину, чтобы определить, остались ли на ней какие-либо повреждения.

Прибывшая на место происшествия полиция арестовала двух женщин. Их действия квалифицируются как вандализм с отягчающими обстоятельствами.

Известно, что на написание картины "Сад художника в Живерни" Моне вдохновила собственная усадьба в Северной Нормандии. Он приобрел ее в 1883 году и разбил на ее территории огромный сад, высадил там множество цветов и деревьев, осушил болото и создал знаменитый пруд с кувшинками.



Более 40 лет Клод Моне прожил в этом доме и написал множество картин в своем имении. "Сад художника в Живерни" - одна из них.

Напомним, что это не первая акция, которую устраивают экоактивисты. Так, в прошлом году в Гааге экоактивист из движения Just Stop Oil пытался приклеить себя к одной из самых известных картин нидерландского художника Яна Вермеера "Девушка с жемчужной серьгой".

А в Лондоне экоактивистки Just Stop Oil облили знаменитую картину Ван Гога "Подсолнухи" томатным супом. Затем они приклеили свои руки к стене под картиной.