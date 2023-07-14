Шведская экоактивистка Грета Тунберг показала средний палец депутатам Европарламента.

Об этом пишет BILD.

Она посетила заседание в Страсбурге, на котором обсуждался проект "Закона о восстановлении природы".

Документ вызвал большие дебаты, в ходе которых Грета засмеялась и показала средний палец противникам законопроекта.

Документ в итоге был принят небольшим большинством.

Напомним, 29 июня Тунберг приехала в Киев и встретилась с Зеленским. Она ехала в Киев поездом, где ей подарили кепку из переработанного сырья.

Ранее Грета Тунберг подала иск против Швеции. Она вместе с более чем 600 единомышленниками обвинила государство в бездействии перед лицом климатического кризиса.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Тунберг поддержала Украину. Она сфотографировалась с двумя плакатами в руках, на одном из которых содержался призыв постоять за Украину Stand with Ukraine.

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