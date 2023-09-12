В РФ второй самолет "Уральских авиалиний" за сутки столкнулся с технической проблемой. В результате рейс авиакомпании из Екатеринбурга в Бишкек перенесли.

Об этом сообщают местные СМИ.

О переносе вылета пассажиры узнали от диспетчера уже на борту, после посадки.

"Рейс U6-2985 A320 по маршруту в Бишкек должен был отправиться еще в 15:15, однако диспетчер объявил о некой технической неисправности на борту. Нас выгрузили обратно в аэропорт. О времени вылета не сообщают", — рассказали пассажиры.

До войны этот борт принадлежал ирландской лизинговой компании AerCap, но после вторжения в Украину и введения санкций РФ конфисковала западные самолеты, а их обслуживание прекратилось.

Интересно, что сегодня самолет Airbus этой же авиакомпании был вынужден совершить экстренную посадку в поле из-за отказа гидравлической системы. Из-за проблемы с гидравликой могли полностью отказать шасси, и, пока этого не случилось, пилоты решили сажать самолёт в поле - прямо на грунт.

На борту было 159 пассажиров, они не пострадали. Борт летел из Сочи в Омск и сел под Новосибирском.

Ранее мы рассказывали, как самолет, летевший из Москвы в Цюрих, совершил вынужденную посадку в Штутгарте из-за дамы, которая требовала шампанского.

Также мы сообщали, что в Дании экстренно посадили самолет с футболистами шведского клуба.