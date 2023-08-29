В Челябинской области РФ рухнул вертолет Ми-8. На борту находились 4 человека. Предварительно, все погибли.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

Экстренные службы РФ сообщают, что вертолет принадлежал ФСБ. По их данным погибли 3 члена экипажа.

Паблики сообщают, что Ми-8 совершал тренировочный полет: пилоты отрабатывали маневр "взлет-посадка".

Предварительная причина крушения - отказ техники.

Ранее мы писали, что в Калининградской области при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-30, весь экипаж погиб.

Также мы сообщали, что в России потерпел крушение истребитель МиГ-31 во время выполнения планового учебного полета над Авачинским заливом. Поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) уже ищут экипаж.

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