Россия заявила Бразилии, что не будет привлекать ее к расследованию крушения бразильского самолета Embraer, на котором погибли Пригожин и его окружение, в соответствии с международными правилами.

Об этом изданию Reuters сообщило бразильское агентство по расследованию авиационных преступлений.

Ведомство отметило, что РФ не обязана проводить такую процедуру, но бразильцы хотели бы принять участие в расследовании, как это рекомендовано.

Отмечается, что бразильский самолет Embraer Legacy 600 имеет хорошие показатели безопасности. Еще около 800 таких самолетов находятся в эксплуатации, поэтому Бразилия заинтересована в расследовании для предотвращения будущих инцидентов.

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