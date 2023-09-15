Министерство внутренних дел Великобритании внесло ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций.

Об этом сообщается на правительственном портале страны.

"Российская наемническая организация "Группа Вагнера" были признана террористической организацией сегодня (15 сентября) после внесения соответствующего указа на рассмотрение в парламент 6 сентября. Указ незамедлительно вступает в силу. Принадлежность к "Группе Вагнера" или ее активная поддержка станет уголовным преступлением в Великобритании, что [грозит] потенциальным тюремным заключением на срок до 14 лет, которое может быть назначено наряду со штрафом", - сказано в пресс-релизе.

ЧВК "Вагнер" добавлена в список запрещенных организаций в Великобритании, который уже включает 78 других организаций.

Ранее мы сообщали, что 6 февраля Верховная Рада Украины приняла постановление о признании ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией.

Незадолго до этого, в январе, в США группу "Вагнер" признали транснациональной преступной организацией и ввели против неё санкции. Санкции "нацелены на инфраструктуру, которая поддерживает боевые операции в Украине, включая производителей российского оружия и тех, кто управляет оккупированными Россией территориями Украины".