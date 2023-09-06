Количество "вагнеровцев" в Беларуси после смерти куратора ЧВК Евгения Пригожина уменьшается.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, слова которого цитирует LRT.



"Из открытых источников я могу сказать лишь о том, что есть динамический спад. Они расходятся, переезжают на другие территории, кто-то едет в отпуск в Россию или "на отдых" - их вербуют в другие военные компании", - сказал министр.

По словам Анушаускаса, ситуация кардинально отличается от той, которая была три недели назад.

О том, что "вагнеровцы" постепенно покидают Беларусь, в конце августа сообщала и Госпогранслужба Украины.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский в присутствии коллег из Литвы, Латвии и Эстонии потребовал от властей Беларуси, чтобы "вагнеровцы" покинули территорию их страны.

Однако президент Александр Лукашенко отказался вывести из Беларуси "вагнеровцев" в ответ на призыв властей Польши и стран Балтии.

В июле польские власти грозили, что могут полностью закрыть свою границу с Беларусью, если поблизости произойдут серьезные инциденты с участием наемников ЧВК "Вагнер".

Мы анализировали, какая судьба ждёт "вагнеровцев" после смерти Пригожина и Уткина.