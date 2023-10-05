Во время пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос, почему Россия до сих пор осуществляет транзит газа через Украину и платит ей деньги за транзит.

"Нам нужно исполнять обязательства перед своими контрагентами. Украина получает деньги от России за транзит газа. Нас называют агрессорами, но деньги, видимо, не пахнут", – заявил Путин.

На вопрос, зачем вообще платить Украине, ведь эти деньги укрепляют ее обороноспособность, президент РФ ответил, что и Россия также укрепляет свое финансовое положение, получая деньги от экспорта газа в Евросоюз.

Отметим, что РФ получает от экспорта газа в Европу многократно больше денег, чем платит за его транзит. Так, по данным французской прессы, российский газ продолжает поступать в страны Европейского союза, несмотря на войну. В частности, объемы поставок СПГ с января по июль выросли на 40% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Напомним, в середине августа министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина не будет вести переговоры о продлении контракта на транзит газа с Россией, который истекает в конце 2024 года.