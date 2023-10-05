"Деньги, видимо, не пахнут". Путин объяснил, почему Россия продолжает транзит газа через Украину
Во время пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос, почему Россия до сих пор осуществляет транзит газа через Украину и платит ей деньги за транзит.
"Нам нужно исполнять обязательства перед своими контрагентами. Украина получает деньги от России за транзит газа. Нас называют агрессорами, но деньги, видимо, не пахнут", – заявил Путин.
На вопрос, зачем вообще платить Украине, ведь эти деньги укрепляют ее обороноспособность, президент РФ ответил, что и Россия также укрепляет свое финансовое положение, получая деньги от экспорта газа в Евросоюз.
Отметим, что РФ получает от экспорта газа в Европу многократно больше денег, чем платит за его транзит. Так, по данным французской прессы, российский газ продолжает поступать в страны Европейского союза, несмотря на войну. В частности, объемы поставок СПГ с января по июль выросли на 40% по сравнению с тем же периодом 2021 года.
Напомним, в середине августа министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина не будет вести переговоры о продлении контракта на транзит газа с Россией, который истекает в конце 2024 года.