Анализируем итоги 628-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На фронте сегодня основное внимание было приковано к левобережью Херсонской области.

С утра крупнейшие российские новостные агентства опубликовали сообщение о том, что россияне начали "перегруппировку (то есть отступление) на более удобные позиции к востоку от Днепра".

Но затем СМИ аннулировали эту информацию, а в минобороны РФ назвали ее фейком и провокацией и заявили, что некто ее разослал от имени пресс-центра минобороны. Ряд российских СМИ уже пишут об "украинском следе" - якобы сообщение отослали с фейкового аккаунта МО РФ, который, предположительно, ведется с территории Украины

Украина же со своей стороны подтвердила, что отвода войск противника на левом берегу Херсонской области не зафиксировано. Об этом сообщил "Центр национального сопротивления" при ВСУ. При этом Центр полагает, что фейк могли запустить сами россияне, чтоб ввести в заблуждение украинские войска.

Но само по себе появление этого фейка весьма примечательно.

Изначально сообщение об "отводе российских войск на более выгодные позиции" в Херсонской области выглядело несколько безумным.



Во-первых, никаких позиций, более выгодных чем оборона по берегу реки Днепр (которая сама по себе является естественной и очень сложной преградой для наступления), на левобережье в Херсонской области не существует.



Во-вторых, судя по поступающей информации, ситуация на левом берегу для россиян непростая, но далеко не критическая. К настоящему моменту ВСУ смогли создать только 2 небольших плацдарма, расширить которые сложно из-за очевидных проблем со снабжением через Днепр.



Наиболее ожесточенные бои идут за село Крынки, где в середине октября высадились украинские подразделения. ВСУ пытаются сейчас плацдарм расширить, а россияне - блокировать его и ликвидировать.

При этом масштаб действий на левом берегу Днепра, как мы уже сообщали вчера, украинские эксперты считают ограниченным. То есть, в целом, мало что указывает на какую-либо глобальную угрозу для российских войск, которые бы побудили их отступить.



В тоже время, вокруг боевых действий на левобережье Херсонской области прослеживается политическая составляющая. Детально мы разбирали ее в отдельном материале.

К другим участкам фронта.

Поступает все больше информации о том, что россияне активизировались под Бахмутом. Украинские военные паблики пишут, что РФ давит в районе Клещеевки (к югу), а также продвигается под Ягодным (к западу от Бахмута) с целью выйти к Часову Яру.

Под Авдеевкой продолжаются российские атаки из Красногоровки к северу от города. Как пишет паблик Deep State, наступления оттуда идут по разным направлениям с целью прощупывания украинской обороны для поиска слабых мест.

Издание Wall Street Journal, комментируя ситуацию под Авдеевкой, вчера сообщило, что у воюющей там 47-й бригады мало боеприпасов и живой силы. Это приводит к тому, что экипажи бронетехники и пилоты дронов отправляются на передовые позиции как обычные солдаты.

Deep State, что у россиян под Авдеевкой превосходство в FPV-дронах (о чем уже сообщали раньше и украинские военные).

К обстрелам. В Харькове вчера был прилет ракеты С-300 у развлекательного центра "Аркада". Без пострадавших.

В Херсоне сегодня снова был масштабный обстрел. Погибли три человека, пятнадцать ранены..

Также сегодня украинские и российские СМИ пишут о смерти начальника штаба севастопольской 810-й бригады морской пехоты Яна Суханова. Россияне пишут, что он умер 8 ноября в московской больнице.

СтратКом ВСУ сообщает, что полковник был тяжело ранен в результате удара ВСУ по командному пункту бригады ЧФ РФ. Также о смерти Суханова сообщают севастопольские паблики.

Официально эта информация не подтверждена. Известно, что морпехи под командованием Суханова воевали в Мариуполе, штурмовали "Азовсталь".

Ермак в США и западная помощь

В Румынии сегодня стартует обучение украинских пилотов на F-16 на военно-воздушной базе Фетешти. Там открывается Европейский учебный центр. Программа продлится около полугода. Накануне Нидерланды отправили в Румынию первые пять F-16.

При этом ситуация с более весомыми поставками пока выглядит сложной.

Франция заявила, что больше не хочет передавать Украине оружие со своих складов. Министр обороны страны Себастьен Лекорню говорит, что Киев теперь должен будет заказывать пушки у заводов-производителей (что гораздо дольше).

"Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы стимулировать Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов", - сказал он в эфире телеканала LCI.

Также сохраняются сложности с выделением финансирования для Украины. Венгрия снова заблокировала передачу Украине 500 млн евро военной помощи Евросоюза. Причина - Будапешт не получил от НАПК Украины "гарантий" невключения венгерских фирм в "черный список".

Также глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Украина "циничным образом" не стремится решить вопрос прав закарпатских венгров, и ситуация "день ото дня становится хуже".

Полмиллиарда евро - сумма весомая. Однако сегодня представитель ЕС Жозеп Боррель напомнил, что ЕС за время войны предоставил Украине военной помощи на 27 миллиардов евро. А сейчас, как видим, баталии уже идут за куда меньшие суммы.

Не говоря уже об основательно "зависшем" вопросе с продлением американской военной помощи, которую блокирует нижняя палата Конгресса США.

Судя по всему, для решения этого ключевого вопроса глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вчера прибыл в США.

"В составе украинской делегации, возглавляемой Вице-премьером Юлией Свириденко, прибыл в США. Будут встречи в Белом Доме, Конгрессе, аналитических центрах, с представителями общественных организаций. Формула мира Президента, укрепление обороны Украины, всестороннее углубление сотрудничества и много важных тем", - сообщил Ермак.

По информации источников "Страны", близких к Офису президента, одним из главных вопросов сейчас в отношениях Банковой и США является организация переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа. И это напрямую связано с вопросом военной помощи.

Трамп сейчас фактически контролирует (через республиканское большинство) Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине.

"На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского", - говорит источник.

Будут ли "пидозры" генералам?

Слухи о конфликте между главкомом Залужным и президентом Зеленским сегодня вышли на новый уровень.

Депутат от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко анонсировал уголовные дела в отношении высокопоставленных украинских военных. "На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая делает свой ход", - написал нардеп.

После этого бывший депутат Борислав Береза со ссылкой на источники в ГБР сообщил, что подозрение готовят командующему Объединенными Силами Сергею Наеву. И следующий, по утверждению Березы - сам Залужный.

"Злые языки" из ГБР сообщили о возможном вручении подозрения генералу Наеву. И это человек, который держит в безопасности северную границу и готовит наши войска для отражения возможного нападения со стороны Беларуси. А за ним могут последовать Соколов и сам Залужный. Правда ли это?", - написал Береза в Х.

СМИ пишут, что министр обороны Рустем Умеров готовит представления на увольнение Наева, командующего Медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко и командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Власти Украины этого не комментировали, как и сами "фигуранты" слухов. Но тема о вероятных увольнениях и арестах военных муссируется не первый день.

Напомним, что еще в сентябре "Би-Би-Си" сообщала, что главком ВСУ Залужный и ряд других генералов проходят по уголовному делу о "сдаче юга Украины". А в октябре Time писала со ссылкой на источники в украинском руководстве, что зимой уволят одного из "старших генералов", который отвечает за наступление ВСУ.

Также в последнее время идет много сообщений о конфликте президента Зеленского и главкома Залужного на почве разногласий относительно перспектив войны. Также появились сообщения о якобы президентских амбициях самого Залужного.

Наиболее активно тему конфликта продвигают депутаты от партии "Евросолидарность" Петра Порошенко, а также близкие к ним СМИ. Власти же наличие конфликта президента и Залужного официально опровергают.

Однако, судя по закрытой социологии, которая оказалась в распоряжении у "Страны", у Банковой действительно есть основания опасаться конкуренции со стороны главкома - если тот решит идти на выборы.

На президентских выборах, при условии участия в них главкома ВСУ Валерия Залужного, Зеленский взял бы 30-40%, а Залужный 20-30%.

При этом нужно понимать, что Залужный никогда не объявлял официально о своем намерении участвовать в выборах. Как показывает практика объявление о таком участии может резко увеличить поддержку кандидата.

На парламентских выборах условная "партия Залужного" могла бы собрать 20-25%, а "Слуга народа" 10-12%. И около 5% набирают партии Притулы и Порошенко.

В общем, слухи о разногласиях между военным и политическим руководством Украины ходят все более настойчивые. К каким последствиям это приведёт и какая будет реакция военных, если действительно Зеленский начнет увольнять генералов и заводить на них уголовные дела, увидим в ближайшее время.

Скандалы с мобилизацией

Украину снова сотрясают истории о жестких методах работников ТЦК. На этот раз - на Закарпатье.

В Ужгороде военкомы насильно увели в военкомат водителя автобуса, который привез детскую команду из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо. Водитель заночевал в хостеле, где его в ночью вместе с другими мужчинами схватили военные и полицейские. На его объяснения, что он единственный водитель для группы спортсменов, они не отреагировали.

В ТКЦ у него отобрали телефон, сообщить родным и тренерам о себе не дали. Водителя направили на комиссию, после чего сразу же вручили военный билет и отправили в Чернигов.

Перевозчик подготовил другого водителя для возвращения детей домой. Правда, ключи от их автобуса остались в военкомате. Поэтому ни один водитель так и не решился пойти туда за ключами. Это решилась сделать только переселенка из Мариуполя, проживающая в Ужгороде.

Еще одна новация - повестки "неугодным" священнослужителям на Закарпатье. 68-летний священник УПЦ из Ужгорода Дмитрий Сидор заявил, что получил вызов в ТЦК.

Он говорит, что уже находится под домашним арестом. Ранее СМИ писали о деле в отношении него о разжигании межконфессиональной розни.

Местные паблики пишут, что активизация раздачи повесток на Закарпатье связана с назначение в конце октября нового военкома области - Андрея Савчука из Тернополя.

Но в целом картины украинской мобилизации вызывают у многих негатив.

Депутат фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу у себя в Facebook опубликовал пост, в котором спросил, возможно ли движение к свободе, если власть относится к гражданам, как к рабам.

"Оптимальное ли (возможное) движение к настоящей свободе и не притворной (не фальшивой) демократии, когда власть (государство) относится к гражданам "как к рабам"?", — написал нардеп.

В комментарии к нему пришел нардеп Николай Тищенко и заявил, что демократии не существует. "Демократии не существует. Это миф", — написал Тищенко.

То есть курс на жесткую мобилизацию будет продолжен.

Одной из причин могут быть потери на фронте. Британский журнал The Economist пишет о том, что американские чиновники оценивают потери ВСУ в 190 тысяч человек: не менее 70 тысяч погибших и 120 тысяч раненых.

Еще одна причина такого поведения военкомов - необходимость ротации сил на фронте.

Вчера в Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге прошли акции с требованиями демобилизации тех, кто с начала войны находится на передовой.

Ранее Зеленскому подали петицию о том, чтобы установить воюющим украинцам граничный срок службы 18 месяцев. Она набрала нужное количество голосов. Также в Раду внесен законопроект №9142, который устанавливает аналогичные сроки демобилизации. Однако он еще не рассматривался в парламенте.

Однако сделать это украинской власти будет сложно, с учетом баланса сил на фронте. Военные аналитики пишут о том, что Россия наращивает численность своих войск в Украине. Если вначале сентября ГУР давало цифру в 420 тысяч военных РФ, то в конце октября аналитики "Информационного сопротивления" добавили к ней еще 22 тысячи человек.

При этом мобилизации в РФ сейчас нет и действующая армия пополняется за счет контрактников.

Правда, по мобилизованным в России также звучат призывы к тому, чтоб власти назвали конкретный срок их службы, после которого отправили бы их по домам. Акция с таким требованием недавно прошла в Москве. Тему активно обсуждают и в российских военных пабликах. Но и там считают, что демобилизации вряд ли стоит ждать до окончания войны. Максимум чего можно добиться - это ротаций с фронта в тыл и наоборот.