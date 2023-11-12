Социологические исследования относительно выборов в Украине в последнее время не публикуются.

Однако "Стране" стали известны данные нескольких закрытых опросов о рейтингах на президентских и парламентских выборах, если бы они состоялись сейчас.

Президентские выборы (при условии участия в них главкома ВСУ):

Владимир Зеленский - 30-40% (по разным опросам);

Валерий Залужный - 20-30% (при этом нужно сделать оговорку, что Залужный никогда не объявлял официально о своем намерении участвовать в выборах; как показывает практика, объявление об участии в выборах может резко увеличить поддержку кандидата).

Парламентские выборы:

условная "партия Залужного" - 20-25%;

"Слуга народа" - 10-12%;

партии Сергея Притулы и Петра Порошенко - около 5%.

Напомним, сегодня бывший командующий обороной Николаева генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что хочет выдвижения в президенты главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее мы писали, что близкие к экс-президенту Петру Порошенко политики, блогеры и СМИ в последнее время активно обсуждают тему конфликта между Зеленским и Залужным. В Офисе президента это опровергают. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что раскола между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным нет.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, почему резко усилились разговоры о конфликте президента Украины и главкома ВСУ.