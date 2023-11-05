Народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко заявил, что Владимир Зеленский уже дал указание готовиться к очередным выборам президента в конституционный срок - в последнее воскресенье марта 2024 года.

Заявление прозвучало в эфире телеканала "Эспресо".

"По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение Офису президента готовиться к выборам, которые планируют провести 31 марта 2024 года", - сообщил Гончаренко.

Официальных подтверждений этой информации нет. Публично озвучиваемая позиция властей следующая: во время войны выборы запрещены законом, но его можно поменять, если на то будет политическая воля Зеленского; окончательное решение по поводу выборов еще не принято, власть взвешивает все за и против.

В пятницу, комментируя эту тему, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что вопрос изучается и решение о проведении выборов будет принято в течение месяца-полутора.

О том, что Зеленский может дать отмашку на проведение выборов президента в марте 2024 года, и о его мотивах "Страна" писала ещё в начале октября. В материале речь шла о том, что Зеленский хотел бы переизбраться, пока он еще имеет высокий рейтинг и действуют ограничения прав и свобод граждан во время военного положения, что сковывает активность оппозиции. Кроме того, выход за пределы конституционных полномочий может породить много вопросов относительно легитимности президента. Периодические, хотя и не слишком настойчивые, призывы провести выборы звучат и с Запада.

В то же время есть аргументы и против выборов: общественное мнение не поддерживает выборы во время войны, непонятно как быть с организацией процесса во время боевых действий и постоянных воздушных тревог, как голосовать военным на передовой и беженцам за границей и т.д.

Но главный вопрос, который будет влиять на решение Зеленского, проводить ли выборы, - это отношения с Валерием Залужным и готовность (или не готовность) главкома ВСУ пойти на выборы президента с качестве конкурента действующего президента. Если Залужный пойдет, то выборы превратятся для Зеленского в крайнее опасное мероприятие (он их может Залужному проиграть), а значит, и вероятность того, что президент даст на их проведение отмашку, сильно снизится.

Поэтому позиция Залужного и развитие его отношений с Зеленским будут иметь определяющую роль для ответа на вопрос, состоятся ли выборы президента до окончания войны.