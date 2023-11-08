США не настаивают на необходимости проведения выборов в Украине в следующем году.

Об этом заявил замспикера Госдепа Ведант Патель.

"Насколько я понимаю, это (непроведение выборов в 2024 году - Ред.) соответствует их конституции, поэтому мы просто оставим на усмотрение украинцев возможность поделиться чем-либо по этому поводу. Мы также ясно заявили нашим украинским партнерам о нашей приверженности поддержке Украины не только в ее борьбе, но и о нашей приверженности поддержке осторожного и конституционного подхода к сохранению сильной демократии в военное время", - заявил дипломат.

Он напомнил, что почти 20% территории Украины оккупировано, десятки миллионов граждан были вынуждены покинуть свои дома, многие находятся за границей, а РФ ежедневно бомбит гражданскую инфраструктуру по всей Украине.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Украине сейчас не время для выборов. Мы также разбирали заявление Зеленского, который выступил против проведение выборов во время войны.

В ЦИК заявили, что Зеленский будет исполнять обязанности президента и после истечения своего срока. Согласно действующему законодательству Украины, какие-либо выборы в военное время и во время объявления военного положения не проводятся.