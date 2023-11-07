Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович опубликовал пост, который подписал как "крайний призыв к здравомыслию президента".

"Владимир Александрович. Ключ к ситуации не у тех, кто Вас критикует. Он у Вас в руках. Ключ к изменению позиции оппозиции, позиции американцев, позиции всего мира, позиции армии и общества. Лодку раскачивают не те, кто Вас критикует, и призывает к выборам, а Вы сами - своей неэффективной политикой, которая подрывает веру людей в победу, настроения в армии, доверие партнеров и союзников. Не оппозиция снимала Командующего ССО Хоренко, способом, оскорбляющим воинскую честь каждого военнослужащего", — пишет Арестович.

Он также порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не трогать Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Ключ — это изменение Вашей собственной политики на более эффективную. Намного более эффективную, чем сейчас. Вопрос американской помощи, вопрос недопущения принуждения к переговорам с Путиным, вопрос победы - в Ваших руках. Изменитесь, иначе, уже будет неважно - кто к чему призывает: к выборам или к отказу от выборов. Выбора уже не останется. Последний шанс. И не делайте последнюю ошибку. Не трогайте Залужного", — сказал Алексей Арестович.

Ранее мы сообщали, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лайкнул пост в Facebook экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича, который в последнее время часто критикует власть.

Перед этим стало известно, что Арестович покинул Украину после конфликта с Зеленским.