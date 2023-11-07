Владимир Зеленский будет исполнять полномочия президента после истечения их срока, поскольку украинские законы запрещают проведение новых выборов в период военного положения.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в комментарии украинской службе "Радио Свобода".

"Сколько бы ни было спекуляций по этой теме, в Конституции четко записано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Все остальное – это политические спекуляции относительно окончания полномочий, перехода каких-то полномочий", – сказал замглавы ЦИК Украины.

Он добавил, что согласно действующему законодательству Украины, какие-либо выборы в военное время и во время объявления военного положения не проводятся.

"Поэтому никаких сообщений или каких-либо вещей ЦИК не только не получил, но и не мог получить", - заявил Дубовик.

Ранее представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский сказал, что президентские выборы во время войны будут противоречить конституционным принципам избирательного права. Таким образом, легитимность избранного президента будет сомнительная.

Также сам Владимир Зеленский вчера заявил, что выборы в Украине сейчас не ко времени и выгодны только России.