В парламенте уже разработали черновик законопроекта о проведении выборов президента в следующем году на прифронтовых территориях.

Об этом сообщает издание "НВ" со ссылкой на источники.

Достоверность документа подтвердила заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Алина Загоруйко из "Слуги народа".

В проекте предлагается создать временную комиссию, которая на основании переданных в ЦИК данных разных ведомств будет определять, можно ли проводить выборы на той или иной территории. Чтобы территорию (речь идет только о подконтрольных регионах) признали такой, где невозможно провести выборы, она должна, согласно проекту, соответствовать по крайней мере одному из следующих критериев:

быть освобожденной или подвергшейся негативному влиянию вооруженных формирований РФ во время боевых действий;

принадлежать к областям, граничащим с РФ или Беларусью, где в последние полгода происходили обстрелы со стороны врага, в результате которых погибли и/или были ранены гражданские лица;

на территории введен режим ограниченного доступа, в том числе из-за минной опасности.

"Все прописано таким образом, что можно любую общину исключить из выборов", - говорит источник издания.

Также в материале "НВ" делается предположение, что Офис президента сможет отменять выборы в регионах, где у власти плохая социология.

Переселенцам при этом разрешат голосовать не по месту прописки.

Вчера народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко заявил, что Владимир Зеленский уже дал указание готовиться к очередным выборам президента в конституционный срок - в последнее воскресенье марта 2024 года.

Незадолго до этого глава МИД сообщил, что Зеленский "обдумывает и взвешивает" возможность проведения президентских выборов весной 2024 года.