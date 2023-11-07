Президентские выборы во время войны будут противоречить конституционным принципам избирательного права. Таким образом легитимность избранного президента будет сомнительная.

Об этом заявил представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский в комментарии LIGA.net.

"Во-первых, вопрос в украинцах, проживающих на временно оккупированных территориях. Во-вторых, в украинцах, которые выехали за границу и не вернулись в Украину. Конституционные принципы избирательного права закреплены в разделе 3 Конституции. Их несоблюдение дает стопроцентные основания для того, чтобы сомневаться в легитимности следующего президента, кто бы им ни был", - сказал Вениславский.

Накануне сам президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что "выборы сейчас не ко времени". По его словам, "если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы".

Мы разбирали это в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 622-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2023 года в обновляемом онлайне .