В сегодняшнем вечернем заявлении Владимира Зеленского, что "выборы сейчас не ко времени", важен контекст, в котором это заявление прозвучало.

На этот момент обращает внимание телеграм-канал "Политика "Страны".

Прежде всего, стоит напомнить, что представители украинской власти вполне официально в последнее время заявляли, что рассматривается возможность проведения выборов президента в марте 2024 года, несмотря на продолжение войны.

Об этом заявлял, например, глава МИД страны Дмитрий Кулеба. В пятницу об этом подробно в эфире у Юлии Латыниной говорил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он рассказал, что есть свои аргументы за и против проведения выборов и сейчас они как раз оцениваются и взвешиваются. По словам Подоляка, решение проводить выборы или нет будет принято в течение месяца-полутора.

Но президент, как видим, уже сегодня как бы озвучил решение - выборы не проводить. Почему?

Не исключено, что он таким образом среагировал на несколько информповодов. Вчера нардеп Алексей Гончаренко сказал, что Зеленский уже дал команду готовиться к выборам президента.

Сегодня в украинских медиа прошла информация, что в Раде уже готовится законопроект, которым регулируется вопрос проведения выборов во время военного положения. При этом украинский политикум и без того уже несколько недель сильно возбужден слухами о предстоящих выборах.

В частности, именно их вероятностью, как мы уже писали, по одной из версий, объясняется появление статей в западных СМИ о нарастающем конфликте между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, который потенциально является главным конкурентом действующего президента на выборах (подробнее об этом мы писали здесь). То есть сама по себе тема выборов уже запустила ряд весьма острых процессов.

Возможно, именно поэтому Зеленский и решил сделать заявление на тему "выборов не будет", чтобы ситуацию успокоить.

Впрочем, это еще не означает, что их действительно не будет. Зеленский мог это сказать, чтобы остановить или хотя бы затормозить внутриполитический раздрай, который провоцируют слухи о приближении выборов. Но при этом от самой идеи не отказаться.

Точно сказать, что выборы президента в марте 2024 года не состоятся, можно будет лишь в конце декабря.

По закону президентская кампания должна стартовать за 90 дней. То есть - 31 декабря. И если к тому времени Рада не поменяет Избирательный кодекс, который запрещает проведение выборов во время военного положения (а его президент уже предложил продлить до 14 февраля), то, соответственно, и выборов в срок не будет.