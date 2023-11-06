Выборы в Украине сейчас не ко времени и выгодны только России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

"Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы. Чтобы не оставалось простора для конфликтов и чужой игры против Украины", – сказал Зеленский.

Также в вечернем обращении Владимир Зеленский:

1. Прокомментировал ночной удар по Одессе.

2. Сообщил о заседании Ставки, где обсуждалась массовая гибель военнослужащих 128 бригады в Запорожской области, а также ситуация на фронтах.

3. Рассказал о совещаниях по евроинтеграции.

Ранее мы писали том, как тема выборов вызывает обострение различных процессов в Украине.

Война в Украине идет уже 621-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 620-го дня. Как заявили в этот день в американском Институте изучения войны, россияне готовят новый массированный штурм Авдеевки. На этом фоне динамично развивается ситуация на фронте по линии реки Днепр в Херсонской области - там идут ожесточенные бои. Одной из главных тем воскресенья стал произошедший накануне, 3 ноября, удар ракетой "Искандер" по построению служащих 128-й штурмовой бригады, в результате которого погибли военные и гражданские лица.

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