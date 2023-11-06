Владимир Зеленский считает, что в Украине сейчас не время для выборов. Вечернее обращение
Выборы в Украине сейчас не ко времени и выгодны только России.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.
"Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы. Чтобы не оставалось простора для конфликтов и чужой игры против Украины", – сказал Зеленский.
Также в вечернем обращении Владимир Зеленский:
1. Прокомментировал ночной удар по Одессе.
2. Сообщил о заседании Ставки, где обсуждалась массовая гибель военнослужащих 128 бригады в Запорожской области, а также ситуация на фронтах.
3. Рассказал о совещаниях по евроинтеграции.
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