Во вторник, 7 ноября, в Украине идет 622-й день войны с Россией.

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7 ноября

11.55 Экс-советник ОП Алексей Арестович опубликовал пост, который подписал как "крайний призыв к здравомыслию президента".

"Владимир Александрович. Ключ к ситуации не у тех, кто Вас критикует. Он у Вас в руках.

Ключ к изменению позиции оппозиции, позиции американцев, позиции всего мира, позиции армии и общества. Лодку раскачивают не те, кто Вас критикует, и призывает к выборам, а Вы сами - своей неэффективной политикой, которая подрывает веру людей в победу, настроения в армии, доверие партнеров и союзников. Не оппозиция снимала Командующего ССО Хоренко, способом, оскорбляющим воинскую честь каждого военнослужащего", — пишет Арестович.

Он также порекомендовал Зеленскому не трогать Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

11.35 На окраинах российского Таганрога рядом с аэропортом прогремел мощный взрыв, сообщают местные паблики.

На фото виден столб дыма.

Власти Ростовской области прокомментировали взрывы возле аэропорта Таганрога. Губернатор Голубев заявил, что работы ПВО не было, а выполнялись "задачи по огневому поражению подразделений ВСУ".

11.03 Российские ДРГ по 9-10 раз в месяц пытаются заходить через границу с Черниговской и Сумской областями, сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

"Цель диверсионно-разведывательных групп – провести разведку наших позиций, нанести поражение военным или даже гражданским объектам. По 9-10 раз ежемесячно вражеские ДРГ пробуют заходить на территорию приграничных с россией районов Черниговской и Сумской областей. Это профессионально обученные военнослужащие сил специальных операций и главного разведывательного управления гш рф, поэтому мы должны быть всегда готовы", - заявил Наев.

11.00 Опубликовано видео последствий очередного обстрела Антоновки в пригороде Херсона.

Поселок "стирают с лица земли" обстрелами с левого берега, пишет ГВА.

10.05 В Одесской области объявлена ракетная угроза.

09.10 Украинские военные показали взводный опорный пункт на передовой линии обороны под Авдеевкой, которую штурмует армия РФ.

Видны следы массированных обстрелов по окопам ВСУ.

08.50 Днепр под угрозой ракетного удара.

Воздушные силы призвали жителей города направляться в укрытия.

08.40 Сообщают о взрыве в Кривом Роге.

По данным местных пабликов, после взрыва в регионе включили тревогу.

08.17 Сообщают о взрывах в Херсоне. Тревога в регионе не объявлена.

07.40 В минобороны России заявляют, что этой ночью уничтожили девять и перехватили восемь дронов над Черным морем и Крымом.

Т.н "губернатор" Севастополя сообщил, что дроны сбивали над городом и что из-за падения обломков ранен мужчина и есть локальные возгорания.