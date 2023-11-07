Анализируем итоги 622-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На фронте основные события происходят под Авдеевкой Донецкой области и Крынками на левобережье Херсонской.

В Авдеевке относительное затишье, вызванное дождями. Но продолжаются бои по закреплению россиян к западу от железной дороги в районе Степного.

Тем временем, с Авдеевского коксохимического завода эвакуировали всех сотрудников, кроме 17 человек, которые "упорно отказываются" покидать одно из заводских убежищ, оставаясь в эпицентре боевых действий.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат и бывший глава предприятия Муса Магомедов.

"Нет, мы подождем, пока все закончится", - ответили люди на настойчивые призывы уехать из зоны боев.

"Учитывая количество КАБов, которые сбрасывают на город и завод, шансы, что они дождутся авиабомбы на головы, существенно выше, чем дождаться, пока все закончится", - прокомментировал решение сотрудников нардеп.

Убедить людей эвакуироваться еще попытаются сотрудники полиции и отряды эвакуаторов "Белые ангелы". При этом сотрудники АКХЗ сделали максимум возможного для консервации завода, но шансов уцелеть предприятию не дают, считает Магомедов.

Под Крынками продолжаются российские артудары, но ВСУ держатся в селе. Сообщается также, что были попытки продвинуться южнее Крынок, но они, как утверждают россияне, были пресечены артиллерией.

То есть мини-плацдарм ВСУ на занятом Россией левом берегу Днепра на данный момент держится. Хотя, как мы уже писали, пока что непонятно - подготовка ли это к масштабному форсированию реки с последующим наступлением вглубь левобережья, либо попытка оттянуть российских силы с других участков фронта.

При этом Херсонскому направлению в Москве уделяют значительное внимание, о чем говорит смена командующего группировкой "Днепр" (эту должность занял командующий ВДВ Теплинский).

На других фронтах в целом российские войска сейчас больше наступают, нежели обороняются. И существует риск, что РФ перехватит инициативу на поле боя в Украине в следующем году. Так считает международный обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

"Зеленский гневно отверг идею о том, что война заходит в тупик. Но прогнозы о тупиковой ситуации на самом деле могут оказаться чрезмерно оптимистичными для Украины. Россия превратилась в военную экономику и, вероятно, в следующем году будет иметь растущее преимущество в вооружениях и численности войск. В ближайшие месяцы российские войска, скорее всего, снова нанесут удары по украинским городам и инфраструктуре.

У Владимира Путина есть еще больше причин продолжать упорную борьбу в следующем году, учитывая растущую перспективу того, что Дональд Трамп вернется в Белый дом и бросит Украину на произвол судьбы", - рассуждает Рахман.

Он пишет, что процессы в разных частях мира стали взаимосвязаны. Война в Израиле сместила акцент с Украины и сделала их конкурентами за оружие. Поддержка Украины странами "глобального юга" снизилась, когда Запад остался на стороне Израиля после начала авиаударов по сектору Газа.

Война в Израиле делает более вероятным избрание Трампа президентом, поскольку меньше молодых избирателей, прогрессистов и американцев арабского происхождения проголосуют за Байдена. Китай может воспользоваться возможностью, пока США перегружены, и попытаться захватить Тайвань.

Впрочем, до гипотетического избрания Трампа еще больше года - а пока ключевым вопросом для Украины является выделение новой американской помощи (старая уже подходит к концу).

В Конгрессе США продолжаются баталии вокруг того, предоставлять ли Украине новые ассигнования. Байден требует выделить 61 миллиард долларов, но республиканцы либо выступают вообще против этого, либо ставят свои условия.

Сегодня группа республиканцев в Сенате предложила, чтобы Белый дом сперва профинансировал борьбу с незаконными мигрантами - в качестве условия для продолжения выделения помощи Украине, пишет The Wall Street Journal.

Они требуют ужесточения требований о предоставлении убежища на южной границе с Мексикой. Издание считает, что это "является первым шагом в том, что, как ожидается, станет мучительной борьбой за одобрение пакета (помощи Киеву - Ред.)".

За последние два года число незаконных пересечений границы достигло рекордного уровня. Это спровоцировало среди прочего рост преступности и проблемы с фентанилом.

Республиканцы требуют от Байдена разобраться с этой внутренней проблемой, прежде чем просить деньги на Украину.

Но это, напомним, лишь Сенат. В нижней палате Конгресса пока не предлагали вообще никаких форматов голосования за помощь Украине. Пока там ее только убирают из всех законопроектов, которые подает Белый дом.

Один из основных аргументов республиканцев (помимо внимания к внутренней повестке США, а уж потом помощи Киеву) является неопределенность планов Байдена по Украине. Конгрессмены требуют у Белого дома представить "стратегию победы" или любых других действий.

Но в Белом доме не формулируют того, как они видят дальнейший сценарий по Украине. Хотя вопросов к этому после статьи Залужного с фиксацией тупика стало еще больше, чем после того, как провалилось контрнаступление.

Сам же Байден сталкивается с "пределами своего влияния в двух международных конфликтах, определяющих его президентство": в Украине и Израиле, пишет The New York Times.

Президент США не смог убедить Нетаньяху организовать «гуманитарные паузы» в бомбардировках Газы. В Украине главком Залужный заявил о тупике на фронте, с чем, по данным издания, многие из помощников Байдена согласны.

"Но они опасаются, что откровенность генерала Залужного затруднит выполнение задачи убедить республиканцев проголосовать за увеличение финансирования войны — и может побудить Путина наращивать усилия, надеясь, что бывший президент Дональд Трамп или республиканец с аналогичными взглядами будет избран в следующем году и откажется от американской поддержки", - пишет издание.

NYT пишет, что президент США вынужден "сдерживать усталость и недовольство ходом боевых действий в Украине, появившиеся из-за ощущения того, что миллиарды долларов американской помощи были потрачены напрасно".

"И хотя американское вооружение и разведка играют центральную роль в обеих войнах, Байден живет с реальностью, согласно которой военные решения должны приниматься в Израиле и Украине, а не в Соединенных Штатах. Это часто ставит Вашингтон в странное положение: он может предложить методы разрушения огромной сети туннелей в секторе Газа или прорыва через российские оборонительные линии, но дистанцируется от решений и их последствий", - пишет NYT.

В качестве примера приводится ситуация, когда американцы летом не смогли убедить руководство Украины сконцентрировать свой удар на главном направлении прорыва российской обороны.

Судя по всему, речь идет о совете американцев прекратить наступательные операции под Бахмутом и сконцентрировать усилия на южном направлении. Но руководство Украины этому совету не последовало.

Также Байден обеспокоен тем, что ATACMS не помогут Украине изменить баланс сил на поле боя и "не будут иметь такого большого значения" для ВСУ, учитывая, что "русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия".

Новое обострение вокруг Залужного

Вчера от взрыва гранаты погиб помощник главкома Залужного Геннадий Частяков. Это произошло в его день рождения при разборе подарков.

Геннадий Частяков

По официальной версии, это был несчастный случай. Частякову на день рождения подарили в одной коробке бутылку виски и боевые гранаты. Дома военный по какой-то причине сорвал кольцо на гранате, после чего прозвучал взрыв.

"У погибшего майора Частякова был день рожденья. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным.

Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца.

Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.

В квартире полиция обнаружила еще пять таких неразорванных гранат. Их отправят на экспертизу.

Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего роковой подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичных гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия", – описал ситуацию министр внутренних дел Игорь Клименко.

В МВД сегодня уточнили, что даритель предупредил Частякова о том, что гранаты боевые. "Лицо, вероятно подарившее эти подарки, призналось. Он предупредил, что боевые гранаты. Вероятно, не поверил погибший в эту информацию", – рассказала спикер ведомства Марьяна Рева.

"Страна" еще вчера выяснила, что эти гранаты подарил старший помощник заместителя главкома ВСУ, полковник Александр Тимченко.

Но в этой версии пока не до конца ясно, почему Частяков столь неосторожно обращался с боевыми гранатами, да еще и в присутствии всей своей семьи (не говоря уже о том, зачем вообще нести взрывчатку домой, где живут дети).

Неофициальные источники СМИ поясняют это тем, что он принял гранаты за сувениры-рюмки и решил их вскрыть. Но в МВД говорят, что коллега, который подарил гранаты, предупредил именинника, что они боевые (и то, что погибший не поверил в это - пока что лишь гипотеза). Также не совсем понятно как можно спутать боевую гранату с сувениром-рюмкой.

Вторая группа версий - сработало неизвестное взрывное устройство, когда Частяков пытался открыть пакет с подарками или один из подарков. Об этом, в частности, написал главком ВСУ Залужный и рассказала СМИ супруга погибшего.

То есть, из этой версии следует предположение, что помощник главкома ВСУ стал жертвой теракта (хотя прямо ни Залужный, ни жена Частякова об этом не говорят).

Данную тему уже активно подхватили сторонники экс-президента Петра Порошенко, которые намекают на связь гибели помощника главкома со слухами о конфликте между Залужным и Зеленским.

За это порошенковцев уже заклеймили близкие к власти ресурсы, а также ряд ЛОМов и блогеров, обвинив их в подыгрывание россиянам (которые тоже эту тему активно продвигают). На тему отреагировал глава Офиса президента Ермак заявил, что в руководстве Украины пытаются "создать раскол".

Но сегодня сторонники экс-президента продолжили "качать" тему конфликта Залужного с Зеленским.

Нардеп от "Евросолидарности" Владимир Арьев заявил, что министр обороны Умеров подал представление на увольнение Залужного. Но позже Арьев опроверг свои же слова.

Впрочем, очевидно, что гибель помощника Залужного действительно произошла в крайне напряженный момент.

Главком и Офис президента делают разноречивые комментарии относительно будущей стратегии войны. Залужный напрямую обратился к западной аудитории, выпустив статью о военном тупике. Это прямо противоречило нарративам Офиса президента о том, что ВСУ ведут победоносные бои, которые позволят выйти на границы 1991 года.

После выхода статьи Залужного его тезисы начали опровергать на Банковой все, включая Владимира Зеленского. Персональная критика генерала при этом почти отсутствовала, но было понятно, что Офис пытается дезавуировать тот эффект, который вызвал Залужный своей статьей.

Этот эффект состоял в серьезном отклике западной прессы, которая написала о двух моментах. Во-первых, тупике на фронте и вытекающей отсюда дилемме, нужно ли дальше спонсировать ВСУ.

Во-вторых - об очередной "черной кошке", которая пробежала между Зеленским и Залужным на фоне ухудшения военной ситуации.

Причем аргументация главкома во всех публикациях признавалась более основательной. Что, конечно, не могло понравиться Банковой, которая устами своих спикеров начала говорить о том, что военные не должны вообще ничего такого комментировать. А секретарь Совбеза Данилов сегодня вообще заявил, что "людям, которые не верят в победу, не место во власти и командовании".

Да и словами дело не ограничилось - накануне подконтрольный президенту министр обороны Умеров снял с должности командующего ССО Хоренко - без согласования с его прямым начальником, Валерием Залужным. Что можно было трактовать как откровенную "пощечину" либо же некое предупреждение.

И вот в такой момент погибает весьма странным образом один из ближайших порученцев главкома. И какой бы ни была реальная причина его смерти, она уже резко усилила тему "конфликт Зеленского и Залужного".

Зеленский против выборов?

"Страна" уже исследовала еще одно измерение этого вероятного конфликта - политическое. Статья Залужного, вызвавшая дискуссии о том, в ту ли сторону движется Украина на фронте, произошла в разгар других дискуссий - проводить ли весной президентские выборы.

Вчера Владимир Зеленский попытался поставить в этих разговорах точку. Он заявил, что выборы в Украине сейчас не ко времени и выгодны только России.

"Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы. Чтобы не оставалось простора для конфликтов и чужой игры против Украины", – сказал президент.

Сегодня о том же заявил его представитель в Конституционном Суде Федор Вениславский. По его мнению, избранный во время войны президент не будет иметь полной легитимности.

"Во-первых, вопрос в украинцах, проживающих на временно оккупированных территориях. Во-вторых, в украинцах, которые выехали за границу и не вернулись в Украину. Конституционные принципы избирательного права закреплены в разделе 3 Конституции. Их несоблюдение дает стопроцентные основания для того, чтобы сомневаться в легитимности следующего президента, кто бы им ни был", - сказал Вениславский.

Но значит ли это, что Банковая закрывает тему президентских выборов?

Прежде всего, стоит напомнить о контексте этого заявления Зеленского. Представители украинской власти вполне официально в последнее время заявляли, что рассматривается возможность проведения выборов президента в марте 2024 года несмотря на продолжение войны.

Так заявлял, например, глава МИД Дмитрий Кулеба. А в пятницу об этом подробно в эфире у Юлии Латыниной говорил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он рассказал, что есть свои аргументы за и против проведения выборов и сейчас они как раз оцениваются и взвешиваются. По словам Подоляка, решение проводить выборы или нет будет принято в течение месяца-полутора.

Но президент, как видим, вчера как бы озвучил решение - выборы не проводить. Почему?

Не исключено, что он таким образом среагировал на несколько информповодов. Позавчера нардеп Алексей Гончаренко сказал, что Зеленский уже дал команду готовиться к выборам президента. А вчера в СМИ прошла информация, что в Раде уже готовится законопроект, которым регулируется вопрос проведения выборов во время военного положения.

При этом украинский политикум и без того уже несколько недель сильно возбужден слухами о предстоящих выборах. В частности, именно их вероятностью, по одной из версий, объясняется активизация разговоров о нарастающем конфликте между Зеленским и Залужным, который потенциально является главным конкурентом действующего президента на выборах (подробнее об этом мы писали здесь).

То есть, сама по себе тема выборов уже запустила ряд весьма острых процессов, а победа на них в случае участия Залужного для действующего президента гарантированной не выглядит. Возможно именно поэтому Зеленский и решил сделать заявление на тему "выборов не будет", чтоб ситуацию успокоить, а также избежать прямой политической конкуренции с Залужным.

Впрочем, это еще не означает, что выборов действительно не будет. Зеленский мог это сказать, чтоб остановить или хотя бы затормозить внутриполитический раздрай, который провоцируют слухи о приближении выборов. Но, при этом, от самой идеи не отказаться.

Точно сказать, что выборы президента в марте 2024 года не состояться, можно будет лишь в конце декабря. По закону, президентская кампания должна стартовать за 90 дней. То есть - 31 декабря. И если к тому времени Рада не поменяет Избирательный кодекс, который запрещает проведение выборов во время военного положения (а его президент уже предложил продлить до 14 февраля), то, соответственно, и выборов в срок не будет.