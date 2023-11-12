Бывший командующий обороной Николаева, генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что хочет выдвижения в президенты главкома ВСУ Валерия Залужного.

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

На вопрос, согласился бы Марченко занять место главкома, если бы Залужный принял участие в выборах, генерал ответил: "Нет. Я пошел бы с ним в команду".

После слов телеведущей о том, что сейчас много говорят о возможности выдвижения главкома, Марченко прокомментировал: "Дай Бог. Очень хотел бы".

"Мы тоже", - ответила ему телеведущая Янина Соколова, которая затем заявила, что Украине нужен "президент-военный" и "человек с опытом Шарля де Голля", который переведет Украину на военные рельсы, победит коррупцию и закончит войну.

"Да", - согласился Марченко.

Отметим, что близкие к экс-президенту Петру Порошенко политики, блогеры и СМИ в последнее время активно обсуждают тему конфликта между Зеленским и Залужным.

В Офисе президента это опровергают. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что раскола между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным нет.

Почему резко усилились разговоры о конфликте, мы писали в отдельном материале.