В среду, 15 ноября, в Украине идет 630-й день войны с Россией.

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15 ноября

08.10 Фото ГСЧС из Селидово.

07.55 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

За прошедшие сутки произошло более 60 боевых столкновений.

Всего враг нанес 8 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где ВСУ отразили 8 атак.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 12 атак оккупантов возле Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия врага в районах Новокалинового, Авдеевки, Северного, Тоненького, Водяного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 17 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили 20 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили две атаки врага вблизи Старомайорского Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

07.45 В городе Селидово Донецкой области после ракетного удара частично обрушился 4-этажный дом.

Погибла женщина, два человека ранены. Еще один человек остается под завалами.

07.30 Карта тревоги сейчас.