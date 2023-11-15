Анализируем ситуацию на 630-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Западные СМИ сегодня много внимания уделяли Авдеевке - наиболее горячей точке фронта.

Немецкое издание Bild пишет, что армия РФ продвигается к западу от железнодорожной ветки, обходя Авдеевку с севера. В частности, россиянам постепенно удается продвигаться в селе Степовое, которое находится сравнительно недалеко от Орловки, через которое проходит ключевая линия снабжения авдеевского гарнизона ВСУ.

О наступление россиян под Авдеевкой вчера заявил и президент Зеленский. Он говорит, что армия РФ здесь несет большие побери, но добавил, что украинским солдатам "выдерживать этот их натиск очень сложно".

Испанская газета El Pais пишет о том, что ВСУ под Авдеевкой могут позволить себе тратить в 10 раз меньше снарядов, чем при обороне Бахмута и наступлении на юге.

Командир-артиллерист Александр, чье подразделение использует американскую гаубицу "Паладин" в 47-й бригаде, рассказал, что в Бахмуте и под Ореховым его бойцы выпускали по 100-150 снарядов в день. А сейчас в Авдеевке - всего 15.

Также россияне копают более безопасные и масштабные окопы и имеют большое преимущество по дронам - в небе может быть одновременно до 300 единиц БПЛА. "Орланы" отслеживают ситуацию, а "Ланцеты" наносят удары.

Как и Bild, El Pais указывает на то, что самая большая опасность под Авдеевкой сейчас - продвижение россиян к западу от железной дороги на севере от города. ВСУ защищают дорогу на возвышении, но армия РФ уже получила доступ к трехкилометровому участку.

По словам бойца Ивана, потери россиян очень большие, но и с украинской стороны тоже высокие. Иван потерял весь свой взвод: 17 его товарищей были убиты и взяты в плен.

Из разных источников поступает информации об увеличении динамики продвижения российских войск под Купянском.

Украинские военные паблики пишут, что в районе Синьковки к северо-востоку россияне берут по 1-2 украинских позиции. Российские телеграм-каналы заявили о продвижении к окраинам Синьковки, где расположен крупный укрепрайон ВСУ (это к северо-востоку от Купянска).

Остальные участки фронта - без существенных изменений.

При этом в селе Дмитровка под Запорожьем, где недавно на построении от прилета погибли 19 бойцов 128 бригады, произошел ракетный обстрел соседнего здания, где размещалась Нацгвардия.

Как заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук, который распространил эту информацию, много военных погибло. Обстрел произошел сегодня днем. Официально он пока не подтверждался.

На Херсонском фронте продолжаются бои у плацдарма ВСУ в Крынках. Deep State сообщает, что россияне "усиливают давление" на этом участке.

Тему Херсонской области сегодня прокомментировали в Силах обороны юга. По словам их спикера Натальи Гуменюк, "оттеснение с нашей стороны происходит на линии от 3 до 8 км от кромки воды по всему побережью", а линия фронта на этом направлении "достаточно подвижная".

Гуменюк говорит, Россия там "пытается активно обороняться" и "понимает неотвратимость продвижения ВСУ".

Накануне украинские власти в лице главы ОП Ермака впервые заявили о плацдарме на левом берегу Днепра в Херсонской области. Это прозвучало в качестве обоснования того, что украинские силы не утратили запала к наступательным операциям, и только нехватка оружия сдерживает их.

В то же время украинские военные паблики пишут о сложном положении ВСУ на левом берегу Днепра, о чем мы рассказывали вчера.

Назначенные россиянами "власти" Херсонской области заявляют, что под Крынками - это единственный плацдарм ВСУ на левом берегу и его сейчас армия РФ заблокировала и постепенно вытесняет оттуда украинских военных. Примерно о том же пишут и российские паблики предполагая, что на данном направлении, с учетом переброски сюда резервов россиян украинские военные уже вряд ли смогут развить успех. Если только Крынки - это не отвлекающий маневр, а в реальности форсирование главных сил начнется в другом месте.

По обстрелам. Ночью был ракетный удар по городу Селидово в Донецкой области - "сложился" подъезд у 4-этажного дома. Погибли два человека.

В Херсоне после обстрела пострадала школа.

Также вчера вечером паблики сообщали о взрыве в Кривом Роге. С утра власти города и области подтвердили, что был ракетный удар. Но подробнее детали уточнить отказались.

Война ресурсов. Что с оружием и личным составом?

Аналитики сравнили военные поставки для украинской и российской армий.

Армия РФ ежемесячно получает в среднем в три раза больше танков, БМП, самоходной артиллерии и другой техники, чем ВСУ. Такую инфографику на основании открытых данных публикует журналист Forbes Владимир Даценко.

Согласно этим данным, за последние 10 месяцев войны ВСУ получали около 28 танков в месяц, тогда как РФ - 100. Около 35 БМП\БТР, РФ - 100. Самоходной артиллерии - 7, РФ - 50. Обычной артиллерии - 13 против более 200.

РСЗО Украина вообще перестала получать, тогда как РФ получает более 23 единиц ежемесячно. Ракеты Украине дают десятками, РФ их производит более 2 тыс.

По поставкам снарядов превосходство более чем в два раза.

"В целом мы видим, что усилия Запада по поставкам тяжелого вооружения в первый год были значительно больше и достигли пика в январе-феврале 2023 года. Дальнейшие поставки оружия в Украину столкнулись с двумя основными проблемами: отсутствие четкой стратегии поддержки Украины после начала контрнаступления; блокировка финансирования из-за политических процессов внутри стран", - пишет Даценко.

Журналист отмечает, что Украина теряет меньше техники, западные образцы более эффективны, а недостаток одного вида вооружения можно компенсировать другими возможностями. Такими как глубокие удары, которые разрушают логистику.

Главным преимуществом РФ остается господство в воздухе. У Украины есть преимущество в дальнобойной артиллерии.

Также Россия активно пытается сформировать преимущество в живой силе.

Сегодня мэр Москвы Собянин снова озвучил цифры по набору контрактников из столицы РФ: 22 тысячи с начала года.

По этой цифре можно примерно составить представление о том, сколько в целом контрактников набрали в РФ за текущий год.

В Москве, по данным Росстата, проживает шесть миллионов мужчин. Таким образом указанное Собяниным количество добровольцев, набранных в 2023 году, составляет 0.37% от мужского населения Москвы.

Если экстраполировать эту цифру на все мужское население РФ (68,4 миллиона), то получим примерно 250 тысяч контрактников.

Но по факту - скорее всего больше, поскольку считается, что процент контрактников из Москвы существенно ниже, чем в целом по России (поскольку в регионах ниже доходы и, соответственно, больше тех, кого могут привлечь высокие зарплаты на контракте).

Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев на днях заявил о 410 тысячах контрактников, принятых в армию с начала года. В сентябре ГУР сообщал, что российская группировка в Украине насчитывает более 420 тысяч военных.

Впрочем, позволяют ли эти цифры получить численное преимущество над ВСУ - на данный момент сказать сложно. С учетом того, что в Украине закрыты границы и уже более полутора лет идет масштабная мобилизация, а РФ уже год как ведет набор в действующую в Украине армию, в основном, на добровольных началах.

В начале сентября новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что численность ВСУ с февраля 2022 года увеличилась более чем в три раза - с 261 тысяч до более чем 800 тысяч.

А в ноябре экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что в армии Украины служит 1,3 миллиона человек. Ранее фигурировали цифра, что в целом в военных подразделения (армия, Нацгвардия, пограничники и другие) находится миллион человек.

Но это, естественно, не означает, что все они находится на линии фронта. Значительная часть находится в тылу. Например, прикрывает границу с Беларусью или же границу с РФ на севере, где, на данный момент, нет активных боевых действий.

Сколько украинских войск находится непосредственно на передовой или вблизи линии фронта - точной информации нет. В СМИ называются разные цифры - от 300 до 500 тысяч.

То есть, плюс-минус сопоставимо с называемой в разных источниках численностью российских войск в Украине (400-500 тысяч) или даже меньше.

Западная помощь

Тем временем глава Офиса президента Ермак продолжает свой вояж в США, где пытается разморозить военные поставки.

На встрече с конгрессменами он привел новый аргумент: Украина противостоит новой "оси зла" в составе России, Ирана и КНДР. Все эти страны - противники Америки, поэтому США должны продолжать финансировать Украину.

"Продолжение помощи нашему государству не только критически важно для Украины, но и полностью отвечает национальным интересам США", - сказал Ермак и "отметил важность безотлагательного рассмотрения бюджетного запроса" Байдена о финансировании Украины.

Но фон визита главы Офиса президента оказался негативным. Сегодня ночью Палата представителей продлила временное финансирование правительства для избежания шатдауна - но опять без выделения средств Украине. Как это, кстати, произошло и в конце сентября - сразу после визита Зеленского в Вашингтон.

У Байдена уже заявили, что подпишут этот закон, если он будет одобрен Сенатом. Что, собственно, было ожидаемо - вряд ли бы президент стал рисковать остановкой работы всего правительства ради помощи Украине и Израилю (ему денег тоже не выделили).

Демократы в Сенате при этом говорят, что к вопросу военной помощи обеим странам Конгресс обязательно вернется - данный пакет, скорее всего, будет рассматриваться Палатой представителей после Дня благодарения (то есть после 23 ноября).

"Я очень сильно хочу, чтобы все четыре запроса президента Байдена были одобрены – по Украине, Израилю, гуманитарному и индийско-тихоокеанскому. И мы будем очень настойчиво работать, чтобы этого добиться", – заявил лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер.

Однако позиция республиканского большинства в нижней палате Конгресса по инициативе Шумера пока неизвестна. Ранее ее спикер Джонсон выступал против комбинированного пакета и заявлял, что помощь Украине нужно рассматривать отдельно.

Напомним, что основные требования республиканцев для позитивного решения по Украине были следующими:

1. Байден должен параллельно выделить средства на укрепление мексиканской границы для блокирования потока беженцев.

Но здесь вопрос для демократов крайне сложный: они выступают за более либеральный подход к беженцам в целом, поскольку это изначально более лояльный к ним электорат. Поэтому здесь компромисс с республиканцами легким не будет.

2. Деньги для финансирования ВСУ нужно не допечатывать, увеличивая дефицит бюджета, а "срезать" с других бюджетных программ. Это требование также крайне проблемное для Белого дома.

3. Байден должен представить и обосновать свое видение итога войны Украины с Россией. Особенно в свете последних событий с неудачным контрнаступлением, раскруткой российского ВПК и сложностями Запада в поставках оружия Киеву из-за частичного исчерпания арсеналов. А также из-за развития новых конфликтов (Израиль) и необходимости выделения ресурсов на борьбу с Китаем.

С этим тоже проблема - никакой новой стратегии (по крайней мере публичной) Белый дом по Украине не выдвигает, предлагая продолжать и дальше снабжать ВСУ всеми возможными способами.

То есть согласование новой помощи Украине будет процессом крайне сложным. Особенно с учетом того, что США вступают в президентскую кампанию, которая лишь обострит внутриполитические противоречия.