Действия Китая увеличивают риск войны с США в Тайваньском проливе.

Об этом пишет газета The Washington Post.

"Все более агрессивные действия Китая в отношении Тайваня и его отказ вести переговоры с американскими военными по каналам, предназначенным для предотвращения конфликта, усиливают опасения, что Соединенные Штаты могут быть втянуты в третью крупную войну в мире", - пишет WP, очевидно имея в виду войны в Украине и Израиле.

Эти каналы связи Китай оборвал в прошлом году после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэй. Их восстановление будут обсуждать на днях президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на личной встрече.

Аналитики считают, что Пекин намеренно ведет себя столь необщительно, чтобы "застать врасплох американских военных в Тихом океане и предостеречь США от попыток помочь Тайваню защититься".

"Война может произойти в любой момент", - считает директор по взаимодействию с Азией исследовательского центра Defense Priorities Лайл Гольдштейн.

Ранее источники Reuters сообщили, что на новой встрече лидеры США и Китая "будут стремиться перезагрузить отношения в условиях высокого напряжения".

Также, по данным Reuters, в Конгрессе рекомендуют США готовиться к войне с Россией и Китаем одновременно.