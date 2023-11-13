"Война может вспыхнуть в любой момент". Действия Китая увеличивают риск конфликта с США из-за Тайваня - WP
Действия Китая увеличивают риск войны с США в Тайваньском проливе.
Об этом пишет газета The Washington Post.
"Все более агрессивные действия Китая в отношении Тайваня и его отказ вести переговоры с американскими военными по каналам, предназначенным для предотвращения конфликта, усиливают опасения, что Соединенные Штаты могут быть втянуты в третью крупную войну в мире", - пишет WP, очевидно имея в виду войны в Украине и Израиле.
Эти каналы связи Китай оборвал в прошлом году после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэй. Их восстановление будут обсуждать на днях президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на личной встрече.
Аналитики считают, что Пекин намеренно ведет себя столь необщительно, чтобы "застать врасплох американских военных в Тихом океане и предостеречь США от попыток помочь Тайваню защититься".
"Война может произойти в любой момент", - считает директор по взаимодействию с Азией исследовательского центра Defense Priorities Лайл Гольдштейн.
Ранее источники Reuters сообщили, что на новой встрече лидеры США и Китая "будут стремиться перезагрузить отношения в условиях высокого напряжения".
Также, по данным Reuters, в Конгрессе рекомендуют США готовиться к войне с Россией и Китаем одновременно.