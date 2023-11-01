Команды Джо Байдена и Си Цзиньпина договорились о встрече лидеров в Сан-Франциско в ноябре, однако еще предстоит согласовать важные детали.

Об этом агентству Reuters сказал высокопоставленный чиновник из администрации Байдена.

По его словам, об этом на пресс-брифинге также упоминала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она сказала, что лидеры США и Китая стремятся провести «конструктивный разговор» на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

"Есть принципиальная договоренность встретиться в Сан-Франциско в ноябре. Мы до сих пор работаем над важными деталями, необходимыми для финализации этих планов", - сказал собеседник Reuters.

На новой встрече лидеры США и Китая "будут стремиться перезагрузить отношения в условиях высокого напряжения".

Эта встреча Байдена и Си будет первой с ноября прошлого года, когда президенты встретились на полях саммита "Большой двадцатки" в Индонезии. С тех пор между США и Китаем произошло немало инцидентов, которые ухудшили отношения между странами.

Известно, что Путин назвал китайский план по миру в Украине вполне реалистичным.

Летом этого года Великий Кормчий принял в Пекине бывшего госсекретаря США Киссинджера, которому исполнилось 100 лет.