Надзорный комитет палаты представителей Конгресса США опубликовал копию чека на 40 тысяч долларов, выписанного в 2017 году на имя Джо Байдена.

По словам председателя надзорного комитета, республиканца Джеймса Комера, это легализованные незаконным путем деньги, полученные из Китая через несколько компаний, принадлежащих членам семьи Байдена, включая сына Хантера и брата Джеймса с его женой Сарой.

"Сорок тысяч долларов, являющиеся результатом незаконных финансовых операций с Китаем, обнаружены на банковском счете Джо Байдена в виде личного чека", — написал Комер в соцсети.

Как видно по надписям на чеке, он был выписан 3 сентября 2017 года на имя Байдена от имени Сары Байден, супруги его родного брата Джеймса.

Представитель Белого дома Иан Сэмс отреагировал на публикацию банковского чека на имя Джо Байдена, заявив, что речь идет о погашении долга, а слова Комера о связи данных этих с Китаем являются "ложью и теорией заговора".

В сентябре Джеймс Байден рассказал ФБР и IRS на допросе, что вместе с Хантером Байденом пытался помочь китайцам купить в США завод по производству сжиженного природного газа, полагая, что эта компания связана с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, в 2020 году в США начали расследование об уклонении от налогов Хантера Байдена. Оно связано с китайской нефтяной компанией CEFC China Energy Co, от которой сын Джо Байдена получал большие деньги и дорогие подарки.